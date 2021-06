Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer weicht aus und stürzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montag ein 57 Jahre alter Rollerfahrer in Stadtlohn. Der Stadtlohner passierte den verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 66-Jährigen, als dieser anfuhr. Der Autofahrer aus Stadtlohn wollte an einem geparkten Auto vorbeifahren und hatte zunächst den Gegenverkehr durchlassen müssen. Der Verkehrsunfall auf der Timpenweide ereignete sich gegen 16.35 Uhr. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

