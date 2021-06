Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autoscheibe beschädigt

Stadtlohn (ots)

Ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von rund 6 Millimeter sowie eine faustgroße Beschädigung hat die Seitenscheibe eines blauen Ford zersplittern lassen. Zu der Tat auf der Straße Helmert kam es am Montag zwischen 17.30 und 18.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

