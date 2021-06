Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Freitag vergangener Woche in Gronau erlitten. Die 14-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Straße Zum Bahnhof zwischen dem Bahnhof und dem St.-Agatha-Domizil unterwegs. Als sie an scheinbar parkenden Fahrzeugen vorbei fuhr, scherte einer dieser Wagen aus. Der Fahrzeugführer hatte den Gegenverkehr passieren lassen, um dann seine Fahrt fortzusetzen. Es kam zu einer Berührung zwischen der Radfahrerin und dem PKW, wobei die Radfahrerin stürzte. Der Pkw-Fahrer und die Radfahrerin unterhielten sich, wobei diese angab, dass ihr nichts passiert sei. Man trennte sich, ohne die Personaldaten auszutauschen. Erst im Nachhinein bemerkte die 14-Jährige, dass sie sich doch verletzt hatte. Der Autofahrer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren mit hellen Haaren war mit einem grauen PKW unterwegs. Er sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Die Polizei appelliert erneut, bei Unfällen mit Kindern und Jugendlichen in jedem Fall die Polizei sofort hinzuzuziehen. Nach einem Unfall sind Kinder und Jugendliche oft nicht in der Lage, die Situation und die Folgen des Geschehens richtig einzuschätzen. Kinder können keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben! Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist grundsätzlich, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch, wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell