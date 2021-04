Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Zwei unbekannte Täter stehlen Handtasche aus Pkw-Kofferraum

Homberg (ots)

Neukirchen

Diebstahl einer Handtasche aus Pkw Tatzeit: 19.04.2021, 10:00 Uhr bis 11:25 Uhr Die Handtasche einer Neukirchener Seniorin stahlen unbekannte Täter am Montagvormittag aus dem Kofferraum ihres Pkws. Die Seniorin lud nach dem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt "Am Rathaus" ihre Ware und die schwarz-weiße Handtasche vom Einkaufswagen in den Kofferraum ihres PKW. Plötzlich rollte der leere Einkaufswagen über den Parkplatz. Offenbar wurde dieser von einer männlichen Person, die sich in der Nähe aufhielt, in einem unbeaufsichtigten Moment angestoßen, um die Seniorin abzulenken. Die Seniorin eilte dem Wagen hinterher und konnte ihn auch festhalten. Als sie zu ihrem Pkw sah, standen dort zwei Männer in der Nähe des offenen Kofferraumes. Zu Hause beim Entladen des Kofferraums bemerkte sie das Fehlen der Handtasche mit Portemonnaie, in dem sich diverse Dokumente, Bargeld und eine EC-Karte befanden. Die Handtasche wurde vermutlich von den beiden Männern aus dem offenen Kofferraum des PKW entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

