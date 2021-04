Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Münzkassenautomat an SB-Waschanlage aufgebrochen

Homberg (ots)

Spangenberg

Aufbruch einer Münzgeldkasse Tatzeit: 17.04.2021, 10:00 Uhr bis, 12:30 Uhr Das Münzgeld eines Münzkassenautomaten einer Waschbox des Waschparks im Mörshäuser Weg stahlen unbekannte Täter am Samstagvormittag. Der in einer Waschbox stehende Münzkassenautomat der SB-Waschanlage wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und das enthaltene Münzgeld gestohlen. Der Schaden an dem Automaten beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

