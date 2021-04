Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter besprühen geparkten VW golf

Homberg (ots)

Melsungen

Pkw mit Farbe besprüht Tatzeit: 16.04.2021, 19:00 Uhr bis 17.04.2021, 09:00 Uhr Einen geparkten VW Golf 4 besprühten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen mit roter Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem in der Rundstraße abgestellten VW und besprühten die Frontscheibe, die Seitenscheiben, die Heckscheibe, die Scheinwerfer, das hintere Kennzeichen, die Außenspiegel sowie teilweise die Motorhaube mit Farbe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell