Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Mosheim: Einbrecher klauen Akkus im Wert von 3.000,- Euro

Homberg (ots)

Tatzeit: 13.04.2021, 00:00 Uhr bis 14.04.2021, 06:30 Uhr

In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Hesseroder Straße eingebrochen und haben Akkus im Wert von ca. 3.000,- Euro gestohlen.

Die Täter betraten das Grundstück des landwirtschaftlichen Anwesens über einen Feldweg, überwanden eine kleine Mauer und zerstörten dort ein Tor. Anschließend versuchten sie zunächst die Eingangstür einer Werkstatt aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, zerstörten sie die Scheibe der Tür und stiegen durch das Fenster in das Gebäude ein. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten hieraus diverse Akkus im Gesamtwert von ca. 3.000,- Euro. Die Täter richteten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell