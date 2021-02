Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Gebäudebrand Oberhausen - 15-jähriger verletzt

Freiburg (ots)

Vermutlich durch die Verpuffung eines gasbetriebenen Heizstrahlers, brach am 14.02.2021, gegen 21.00 Uhr, in Rheinhausen ein Feuer in einer Scheune aus. Hierbei verletzte sich ein 15-jährige Bewohner schwer. Dieser wurde schließlich mit schweren Brandverletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Tübinger Spezialklinik verlegt.

Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Über die Brandursache gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot der Wehren Rheinhausen, Herbolzheim und Kenzingen im Einsatz.

------ Ursprüngliche Meldung vom 14.02.2021, 22.10 Uhr

POL-FR: Gebäudebrand

Freiburg Landkreis Emmendingen-Rheinhausen, OT Oberhausen

Aus bislang unbekannter Ursache brach heute, gegen 21.00 Uhr, in einem Scheunenanbau in der Ortsmitte von Rheinhausen-Oberhausen ein Feuer aus. Dieses griff in der Folge auf den Dachstuhl des danebenstehenden Wohnhauses über. Personen wurden nach aktuellem Erkenntnisstand nicht verletzt.

Die Feuerwehr befindet sich aktuell weiter in der Brandbekämpfung.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

