Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Glasscheibe an Supermarkt beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Freitagabend, 12.02.2021 und Samstag, 13.02.2021, 05.20 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre eines Supermarktes in der Teichstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Teichstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

