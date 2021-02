Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.02.2021, gegen 17.40 Uhr, beschädigten Unbekannte mutwillig den Seitenspiegel eines Polizeifahrzeuges, welches am Rande des Escholzpark in Freiburg abgestellt war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die zugehörigen Polizeibeamten im Einsatz in der Parkanlage. Es entstand Sachschaden von rund 1.250 Euro.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761/882-4221) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell