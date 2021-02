Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung an acht Pkws - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 13.02.2021, auf Sonntag, 14.02.2021, wurden insgesamt 8 Pkws, welche in der Eugen-Martin-Straße auf Höhe des Campo Novo in Freiburg geparkt waren, beschädigt. An den Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel teilweise abgeschlagen und beschädigt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761/882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell