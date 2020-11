Polizei Bochum

POL-BO: Masken-Hinweisschilder gestohlen: Polizei stellt tatverdächtigen 61-Jährigen

BochumBochum (ots)

Mit einer Schere hat ein Mann Hinweisschilder zur geltenden Maskenpflicht in der Bochumer Innenstadt entfernt. Ein Zeuge meldete das der Polizei; die Beamten stellten wenig später einen tatverdächtigen 61-Jährigen aus Bochum.

Der Vorfall hat sich am frühen Sonntagmorgen, 8. November, im Bereich der Straße Kerkwege ereignet. Gegen 2.30 Uhr sprach ein aufmerksamer Zeuge dort zwei Streifenpolizisten an - er habe beobachtet, wie ein Mann die weiß-blauen Masken-Hinweisschilder in der Fußgängerzone mithilfe einer Schere entfernt habe. Dank einer guten Beschreibung gelang es den Beamten im Anschluss, einen Tatverdächtigen zu stellen.

Der 61-jährige Bochumer trug einen Beutel mit sich, in dem sich zehn Hinweisschilder befanden. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht.

Die Polizisten stellten die Schilder sicher. Sie werden zeitnah der Stadt Bochum übergeben, damit sie zurück an ihren Platz kommen. Gegen den 61-Jährigen schrieben die Beamten eine Anzeige wegen Diebstahls.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell