Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Raubüberfall auf 16-Jährigen - Polizei nimmt jugendliche Tatverdächtige fest

Homberg (ots)

Melsungen

Raubüberfall auf Jugendlichen Tatzeit: 20.04.2021, 15:20 Uhr Zwei Jugendliche aus dem Schwalm-Eder-Kreis überfielen gestern Nachmittag einen 16-jährigen Melsunger und stahlen ihm sein mitgeführtes Bargeld. Der 16-Jährige saß im Bereich der Schloßbrücke auf einer Parkbank, als sich die beiden 15-Jährigen näherten. Einer schubsten den 16-Jährigen von der Bank auf den Boden und trat ihn. Zudem verlangte er, dass der 16-Jährige seine Taschen leeren solle. Dieser Aufforderung kam er nach und legte seine persönlichen Sachen auf die Parkbank, woraufhin der Täter welcher ihn geschlagen hatte das Bargeld aus der Geldbörse stahl. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Sportplatz. Eine Polizeistreife traf sie später im Bereich Bahnhofstraße/ Schwarzenberger Weg an und nahm sie fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell