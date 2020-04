Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbruchsversuche in Arztpraxen in Wilhelmshöher Allee: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag in zwei Arztpraxen in der Wilhelmshöher Allee einzubrechen. In einem Fall scheiterten die Täter bereits an der Tür, da diese dem Aufbruchsversuch standhielt. Im anderen Fall gelangten sie zwar in die Praxis, machten dort nach ersten Erkenntnissen aber letztendlich keine Beute. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchsversuchs, bei dem die Täter in die Räume der Praxis nahe der Kunoldstraße gelangten, lässt sich auf den Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 8:00 Uhr eingrenzen. Dort waren sie auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude gelangt und hatten anschließend die Zugangstür zu der Praxis im 1. OG gewaltsam aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie dort einen Schrank, offenkundig ohne darin etwas von Wert zu finden, und flüchteten aus nicht bekannten Gründen wieder aus den Räumlichkeiten. Ob sie bei dem Einbruchsversuch möglicherweise gestört wurden, ist unklar. Der zweite Fall hatte sich unweit dieses Tatorts, gegenüber der Stephanstraße, ereignet. Hier scheiterten vermutlich ein und dieselben Täter bereits beim gewaltsamen Aufhebeln der Tür. Sie hinterließen jedoch Beschädigungen am Metalltürrahmen in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Kripo.

