Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus in der Ravenestraße

Cochem (ots)

In der Zeit vom 13.01.2021, 17.40 Uhr bis zum 14.01.2021, 09.00 Uhr, wurden in der Ravenestraße in Cochem an einem Wohn-/Bürohaus eine Fensterscheibe beschädigt und ein Mülleimer aus der Verankerung geholt und auf den Boden geworfen. Hinweise zur Eingrenzung der Tatzeit oder den bislang unbekannten Täter/-n bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0 oder picochem@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671/984-0

www.polizei.rlp.de/pi.cochem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell