Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus am Kindergarten

Gronau (ots)

Klingeln oder die Tür elektronisch öffnen konnten Erzieher, Kinder und Eltern nicht mehr an einer Tageseinrichtung in Gronau. Unbekannte hatten an der Buterlandstraße eine Säule mit den Bedienelementen aus dem Betonsockel gezogen sowie Kabel herausgerissen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 07.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

