Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, RW) Polizei sucht zündelnde Kinder

Dunningen (ots)

Vermutlich Kinder haben am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Verlängerung der Schubertstraße ein Kunststoffrohr in Brand gesetzt, das dadurch beschädigt wurde. Bei dem Rohr, das in die Eschach mündet, wurden Streichhölzer aufgefunden. Zeugen haben zudem beobachtet, wie zwei Jungen mit braunen und blonden Haaren im Alter von etwa 12 Jahren nach dem Brandausbruch mit dem Fahrrad davonfuhren. Die Polizei Schramberg bittet um Hinweise und die Eltern der Kinder, sich unter Telefon 07422 2701-0 zu melden.

