Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Feuerwehreinsatz und Drogenfund

SoestSoest (ots)

Am Sonntag, um 09:22 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Ulricherstraße gerufen. Hier war es zu einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung gekommen. In der Wohnung stellte die Feuerwehr Glutnester in einer Tasche fest die schnell gelöscht wurde. Zwei in der Wohnung befindliche Männer 42 (aus Soest) und 50 Jahre (aus Welver) alt wurden in einem Rettungswagen versorgt. Eine Rauchgasvergiftung war zwar wahrscheinlich, jedoch nicht der Hauptgrund für die Einlieferung ins Krankenhaus. Beide Männer standen hochgradig unter Betäubungsmitteleinfluss. Eine Befragung zu den Umständen war vollkommen unmöglich. In der Wohnung wurden verschiedene Drogen sichergestellt. Ebenso konnten Waren aus verschiedenen Soester Geschäften aufgefunden werden, die allem Anschein nach aus Ladendiebstählen stammen. Es wurden Anzeigen wegen Fahrlässiger Brandstiftung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahl geschrieben. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell