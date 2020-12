Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gleich zwei Nächte im Polizeigewahrsam

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 20:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an den Herzog-Adolf-Weg gerufen. Hier randalierte ein 21-jähriger Soester. Er hatte im Supermarkt eine Flasche nach dem Marktleiter geworfen. Dieser hatte den Mann dann mit Hilfe eines Security-Mitarbeiters vor die Tür gebracht. Hier zeigte dich der 21-Jährige auch den Polizeibeamten gegenüber aggressiv. Er stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Dem Mann wurden Handfesseln angelegt. Der 62-jährige Marktleiter war bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Hier wurden ihm Blutproben entnommen und die Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt festgestellt. An Sonntagmorgen wurde er wieder entlassen. Am Sonntag, um 12:56 Uhr, wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle an der Schlesische Straße gerufen. Hier hatten sich zwei Männer geprügelt. Der Geschädigte, ein 37-jähriger Soester, hatte leichte Verletzungen durch eine Prügelei mit dem Beschuldigten davongetragen. Dieser war der erst vor wenigen Stunden aus dem Gewahrsam entlassene 21-jährige Soester. Beide Männer waren stark alkoholisiert (2,14 und 2,48 Promille). Der 21-Jährige erhielt für den Bereich einen Platzverweis für diesen Tag ausgesprochen. Kurze Zeit später traf eine Polizeistreife den Mann wieder im Bereich Schlesische Straße an. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Hier kam es zu körperlichen Angriffen gegen die Polizeibeamten. Zudem beleidigte er die Polizisten mit Schimpfworten aus "der untersten Schublade". Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden dem Mann Blutproben abgenommen, bevor er bis zum nächsten Morgen erneut in eine Zelle gebracht wurde. Auch der Arzt, der die Blutproben entnahm, wurde Schimpfwörtern bedacht die zwar jeder kennt, aber fast niemand aussprechen mag. Am Montagmorgen wurde der Soester dann erneut aus der Zelle entlassen. (lü)

