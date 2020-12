Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Firmenfahrzeug aufgebrochen

SoestSoest (ots)

Am frühen Montagmorgen, um 04:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen verdächtigen Mann. Dieser hantierte an einem Citroen Jumper. Als der Verdächtige den Zeugen bemerkte, stieg er in einen Mercedes und entfernte sich in Richtung Kaiser-Otto-Weg. Das Kennzeichen des silbernen Mercedes konnte nicht abgelesen werden. Der hinzugezogene Besitzer des Kleintransporters fand die Heckklappe des Fahrzeugs geöffnet vor. Zwei Werkzeugkoffer waren bereits ausgeladen und standen auf der Straße. Der Täter hatte sie wohl zurückgelassen als er bemerkt wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder dem silbernen Mercedes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

