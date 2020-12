Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Unfall mit Radfahrerin

LippetalLippetal (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:25 Uhr, ist es Am Rott zu einem Unfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer war mit seinem Skoda auf der Schloßstraße unterwegs und beabsichtigte, in die Straße Am Rott abzubiegen. Dabei stieß er mit einer 30-jährigen Lippetalerin zusammen, die auf dem Radweg in Richtung Hovestadt fuhr. Die Frau kam zu Fall und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Soester blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1550 Euro geschätzt. (wo)

