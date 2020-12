Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Täter festgenommen

WarsteinWarstein (ots)

Gegen 15:30 Uhr sind am Mittwoch drei polizeibekannte Männer auf unbekannte Art in eine Wohnung an der Straße "Zur Sauerlandhalle" eingedrungen. Sie bedrohten den Wohnungsinhaber mit einer Waffe und schossen dabei einmal in die Luft. Danach flüchteten sie mit etwas Bargeld. Im Bereich einer Tiefgarage am Marktplatz konnte die hinzugerufene Polizei zwei der Männer ausfindig machen. Die dritte Person blieb trotz einer Nahbereichsfahndung flüchtig. Das Bargeld sowie die Waffe, eine Schreckschusspistole, wurden sichergestellt. Die beiden in Warstein lebenden Männer, 41 und 44 Jahre alt, wurden in Handfesseln zur Polizeiwache gebracht. Durchgeführte Alkoholvortests ergaben 2,88 und 1 Promille. (wo)

