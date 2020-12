Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ladendieb flüchtet

WerlWerl (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, konnte der Ladendetektiv eines Supermarktes an der Soester Straße einen Dieb stellen. Er hatte den unbekannten Mann beim Verstecken mehrerer Zigarettenschachteln in seiner Jacke beobachtet. Als er die Personalien des Mannes aufnehmen wollte, versuchte dieser zu fliehen und bewarf den Mitarbeiter des Marktes mit einer Flasche. Er konnte schließlich flüchten, ließ jedoch seine Jacke samt Beute zurück. Die hinzugerufene Polizei konnte den Dieb trotz sofortiger Fahndung nicht ausfindig machen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 28 und 30 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, schlank. Er trug einen schwarzen Pullover und eine dunkelblaue Jeans. Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell