Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfall

WarsteinWarstein (ots)

Auf der Hauptstraße ist es am Donnerstag, gegen 08:40 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 83-jährige Frau war mit ihrem Mercedes in Richtung Meschede unterwegs. In Höhe der Rangestraße fuhr sie nach eigenen Angaben aufgrund eines Aussetzers einen Schlenker nach links. Dabei prallte sie in einen auf der Abbiegespur stehenden LKW. Der Fahrer, ein 65-jähriger Marsberger, blieb unverletzt. Die Rüthenerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell