Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 06.12.2020

SoestSoest (ots)

Erwitte - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr ereignete sich in Erwitte auf dem Hellweg ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Eine 46 - jährige PKW Fahrerin beabsichtigte nach links abzubiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte die nachfolgende PKW 22 - jährige Fahrerin zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Eine dritte PKW Fahrerin erkannte die Situation ebenfalls nicht rechtzeitig und fuhr nun auch auf die stehenden Fahrzeuge auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 32 - jährige Fahrerin leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort geborgen werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 34 - jährige Fahrerin des dritten PKW´s nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (Is)

Geseke - Exhibitionistische Handlungen

Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, wurde eine 69 - jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Othmarstraße Zeuge einer exhibitionistischen Handlung. Ein 34 - jähriger Mann hatte dort sein Geschlechtsteil entblößt und die Frau belästigt. Er konnte durch die sofort alarmierte Polizei noch in Tatortnähe angetroffen werden. Der 34 - jährige wurde vor Ort festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei in Lippstadt such unter Tel.: 02941-91000 Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können. (Is)

Werl - Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Budberger Straße in Werl ein. Hier entwendeten der/die Täter aus mehreren landwirtschaftlichen Zugmaschinen diverse Elektronikteile. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 75.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun unter Tel.: 02922-91000 Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (Is)

