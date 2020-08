Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alkoholisiert Unfall verursacht (03.08.2020)

Konstanz (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am frühen Montagmorgen gegen 04.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Max-Stromeyer-Straße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 29-jährigen Fahrer eines Audi. Der Mann, der vom Kreisverkehr Riedstraße in die Max-Stromeyer-Straße einfuhr, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, fuhr über den Mittelgrünstreifen, kollidierte einen dort befindlichen Lichtmasten und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der über 1,7 Promille ergab, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

