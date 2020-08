Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei beanstandet getuntes Auto (02.08.2020)

Rottweil (ots)

Einer Streife ist ein Skoda Octavia aufgefallen, der am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, auf der Königstraße in Fahrtrichtung Tuttlinger Straße unterwegs war. Der Fahrer hatte den Auspuff unzulässig verändert und auf sämtlichen Scheiben nicht genehmigte Folien aufgebracht. Den Mann erwartet eine Anzeige und er muss sein Auto wieder in einen verkehrstauglichen Zustand umbauen.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell