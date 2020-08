Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Gefährdung eines Motorradfahrers (02.08.2020)

Vöhringen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen Sulz und Oberndorf ereignet hat. Der Fahrer eines grauen Audi S5 Sportback mit Ulmer Kennzeichen drängte einen Motorradfahrer mit einer hellblauen Honda Gold Wing auf den Standstreifen ab und bremste ihn so aus. Der Audi war zuvor anderen Autofahrern aufgefallen, da er rücksichtslos den Standstreifen zum Überholen anderer Autos benutzt hatte. Personen, die Angaben zur rücksichtslosen Fahrweise des Audi-Fahrers oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Zimmer ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

