Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen-Böhringen, RW) Über 20.000 Euro Schaden bei Unfall am Irslinger Kreuz

Dietingen-Böhringen (ots)

Ein heftiger Unfall hat sich am Mittwochnachmittag am Irslinger Kreuz ereignet. Ein BMW prallte an der Kreuzung mit einem Renault-Kleinwagen zusammen. Dabei zog sich ein 31-Jähriger im Renault leichte Verletzungen zu. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Clio-Fahrer war von Rottweil in Richtung Böhringen unterwegs, als er an der Kreuzung mit dem BMW eines 42-Jährigen zusammenstieß, der von Irslingen Richtung Gößlingen fuhr. Am Renault wurde durch den Aufprall die komplette linke Seite beschädigt, am BMW die komplette Front. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf über 20.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell