Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diebstahl aus Auto (05.08.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Autoaufbruch, der am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, in der Ritterstraße verübt worden ist. Ein Unbekannter brach mit einem bislang unbekannten Gegenstand das Fenster auf der Beifahrerseite des Wagens auf und verschaffte sich so einen Zugang zu einer Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Der Unbekannte entwendete ein Portemonnaie, ein Ladekabel und eine Mund- und Nasenschutzmaske. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

