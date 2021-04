Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, TUT) Audi kracht in VW-Golf

Spaichingen (ots)

Bei einem Unfall in der Dreifaltigkeitsbergstraße ist am Mittwochabend ein Audi in die Seite eines Golf geprallt, der aus der Hindenburgstraße kam. Der A4, an dessen Steuer ein 55-Jähriger saß, wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und um 90 Grad gedreht. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der 32-jährige Golf-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell