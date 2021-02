Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Anbauteile von Ackerschlepper gestohlen

53919 Weilerswist (ots)

Als ein 47-jähriger Weilerswister Montagmorgen (10 Uhr) seine beiden Traktoren aufsuchte, bemerkte er die Demontage der Zugmäuler an beiden Fahrzeugen. In der Folge bemerkte er weiterhin zwei fehlende hydraulische Oberlenker. Unbekannte stahlen in der vergangenen Nacht die Anbaugeräte. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

