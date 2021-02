Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pferdeanhänger

Asbach (ots)

In der Zeit vom 10.02. 12:00 Uhr - 11.02., 09:00 Uhr wurde an einem in 56567 Asbach Ortsteil Kalscheid abgestellten Pferdeanhänger durch unbekannte Täter ein Reifen zerstochen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell