Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Pkw bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

Niederfischbach (ots)

Am 10.02.2021, gegen 21:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A 4 die L 280 aus Kirchen kommend in Richtung Freudenberg. In Höhe der Ortslage Niederfischbach geriet der Pkw nach einer Bremsung nach rechts ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Audi schleuderte dann nach links in eine Böschung und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der junge Fahrer kam leichtverletzt aus dem Unfallfahrzeug, dessen Schaden mit ca. 5000EUR beziffert werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell