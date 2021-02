Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Eisplatte beschädigt Windschutzscheibe

Kirchen (ots)

Am 11.02.2021, gegen 11:40 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Sattelschlepper die B 62 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Betzdorf. In Höhe des Ortseingangs Kirchen OT Freusburg, prallte dem Fahrer plötzlich eine Eisplatte gegen die Windschutzscheibe des Lkw; die dabei erheblich beschädigt wurde. Die Eisplatte hatte sich von einem im Gegenverkehr befindlichen schwarzen Transporter gelöst. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt in Richtung Mudersbach/Siegen fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.

