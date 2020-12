Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Jöllenbecker Straße

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen, 14.12.2020, Am Güterbahnhof/ Jöllenbecker Straße, erlitt eine Fußgängerin schwere Verletzungen.

Nach den ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 22-jährige Fußgängerin gegen 06:30 Uhr die Jöllenbecker Straße über den Zebrastreifen in Richtung Innenstadt zu überqueren. Dabei erfasste sie der Toyota einer 22-jährigen Bielefelderin, die die Straße Am Güterbahnhof in Richtung Jöllenbecker Straße befuhr und beabsichtige nach rechts in die Jöllenbecker Straße einzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus.

Die Fahrbahn konnte nach der Unfallaufnahme gegen 07:45 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell