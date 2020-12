Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer flüchtet nach Unfall

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Westring in Richtung Sterkrader Straße. Von hier aus wollte er nach rechts in die Sterkrader Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich querte er den Fahrweg eines 60-jährigen Fahrradfahrers aus Bottrop. Der Radfahrer stürzte, es am zum Kontakt zwischen Auto und Fahrrad. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe war vor Ort allerdings nicht erforderlich. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zum Fahrer liegen nicht vor.

An dem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

