POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop

Zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag brachen Unbekannte in eine Großgarage an der Mozartstraße ein. Um in die Garage zu gelangen hebelten sie das Tor auf. Mit Werkzeugen und Werkzeugmaschinen flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube an der Sellerbeckstraße ein. Die Täter durchsuchten die Laube nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Vase entwendet. Bei dem Einbruch beschädigten die Täter die Eingangstür und ein Fenster.

Marl

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte einen Bau-Container an der Lippramsdorfer Straße auf. Aus dem Container wurden vier Pumpen und mehrere Elektrogeräte entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

