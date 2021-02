Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Farbschmierereien an der Hauswand einer Gaststätte

Linz am Rhein (ots)

Im Zeitraum vom 10.02.2021, 18:00 Uhr bis 11.02.2021, 15:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter die Hauswand einer Gaststätte am Buttermarkt in Linz mit schwarzer Farbe. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

