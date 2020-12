Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Alkoholisiert und ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

WerlteWerlte (ots)

Polizeibeamte aus Sögel haben am Freitagabend einen 27-jährigen alkoholisierten Autofahrer an der Hauptstraße überprüft. Eine Zeugin hatte sich zuvor an die Ordnungshüter gewandt und ihre Beobachtungen, der Mann würde mit seinem Auto in Schlangenlinien fahren, geschildert. Der Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 2,49 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

