Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Mit 2,64 Promille am Steuer

NeuenhausNeuenhaus (ots)

Zeugen meldeten am Freitagmittag einen PKW welcher in Schlangenlinien auf der Hauptstraße unterwegs war. Im Rahmen einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

