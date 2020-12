Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei Personen bei Unfall verletzt

HarenHaren (ots)

Am späten Freitagnachmittag ist es auf der Emmelner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Ein Autofahrer war in Richtung Meppen unterwegs und beabsichtigte nach links in die Heinrichstraße abzubiegen. Ein sich dahinter befindlicher 23-jähriger Mann erkannte die Situation und bremste seinen Ford entsprechend ab. Anders eine 20-jährige Frau. Sie befand sich hinter dem Ford und fuhr auf diesen auf. Die junge Frau wie auch der 23-Jährige wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 6000 Euro.

