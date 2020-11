Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe am Weidezaun

BalveBalve (ots)

Am Donnerstagvormittag erstattete eine 47-jährige Sundenerin Anzeige beim Bezirksdienst Balve. Zwischen dem 28.10. und 3.11. wurde von der Weide oberhalb von Frühlinghausen ein elektrisches Weidezaungerät entwendet. Das Gerät wird mit einem Anschluss an eine Autobatterie betrieben und wurde mit Gewalt abgerissen. Wer kann Hinweise auf die Diebe an die Wache Menden geben?

