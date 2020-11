Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Drüpplingsen/ Kennzeichen gestohlen

IserlohnIserlohn (ots)

Einbrecher warfen gestern, zwischen 8 und 16 Uhr, die Terrassentür eines Hauses an der Drüpplingser Straße ein. Sie durchsuchten die Innenräume und entwendeten u.a. mehrere hochwertige Feuerzeuge. Es entstand Sachschaden.

Am Hombrucher Weg klauten Diebe in der Nacht auf Donnerstag die Kennzeichen MK-ER9000, die eigentlich an einen dort geparkten Audi A3 gehörten. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

