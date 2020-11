Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstopp mit Folgen

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte in Kalve einen bulgarischen Ford Galaxy. Der 51-jährige Fahrer war mit seinem Sohn (4) vermutlich zum Tanken in der Bergstadt und wollte gerade zurück auf die Autobahn, als die Beamten die rollende Schrottlaube erblickten.

Eine vom Rost zerfressene Karosserie, abgefahrene Reifen, kaputte Stoßdämpfer und defekte Bremsen waren nur die Spitze des Eisbergs. Ein Sachverständiger stellte insgesamt 67 Mängel fest, die zur sofortigen Stilllegung des PKW führten.

Trauriger Höhepunkt war, dass während der technischen Prüfung eine Bremsleitung platzte und somit die gesamte Bremsanlage des maroden Fahrzeugs nicht mehr funktionierte.

Die Polizisten und der Sachverständige waren heilfroh, dass die Bremsleitung in der Prüfhalle und nicht vor einem Stauende platzte. EIn folgenschwerer Unfall hätte die Folge sein können.

Den 51-Jährigen erwartet ein Bußgeld über mehrere hundert Euro und ein Punkt in Flensburg.

