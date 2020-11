POL-MK: Schilderwald im Wald

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Kierspe (ots)

"Achtung Schleudergefahr, ... Kreisverkehr, ... Ampel!" Mitarbeiter des Kiersper Ordnungsamtes staunten am Mittwoch über den Schilderwald mitten im Wald an der Beerenburg in Kierspe. 500 Meter entfernt von der nächsten asphaltierten Straße haben sich Unbekannte eine Bude gebaut. Sie dekorierten den Bretter-Unterstand mit geklauten Verkehrsschildern, Leitpfosten und Wodka-Flaschen. Der Bauhof räumte die Partymeile ab und die Polizeibeamten sicherten Spuren und schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls. Es könnte sich um DREI Täter handeln. Weitere Hinweise bitte unter Telefon 02354/9199-0.

