POL-MK: Damenkleidung gefunden

Um die Möglichkeit einer Straftat auszuschließen, veröffentlicht die Polizei eine Meldung über einen Kleidungsfund am Rand der Straße Asenberg in Lüdenscheid. Passanten entdeckten dort am späten Mittwochmorgen mehrere Damen-Hosen und T-Shirt. 300 Meter entfernt lag ein Rucksack. Es handelt sich um eine karierte Hose, eine Adidas-Hose (mit Marken-Aufschrift) und eine Hose mit einer auffälligen Rose als Motiv. Die Polizei fragt: Wer kennt die Trägerin der Kleidung oder hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

