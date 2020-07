Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auto stößt gegen Brückenpfeiler - Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, 01.07.20, gegen 10 Uhr, fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem VW auf der Südstraße in Richtung B34. Im Bereich der Bahnunterführung kam sie aus unbekanntem Grund nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Brückenpfeiler. Hierbei zog sich die Frau erhebliche Prellungen und Schürfwunden zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Ob Sachschaden an der Unterführung entstand ist noch unklar.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell