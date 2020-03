Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Betrunkener Ladendieb stürzt auf der Flucht und verletzt sich

Hattingen (ots)

Am 28.03.2020 gegen 18:15 Uhr entwendet ein 39-jähriger Hattinger in einem, in der Straße Im Bruchfeld gelegenen Supermarkt eine Kiste Bier. Die Flucht vom Tatort endet jedoch schon nach etwa einem Meter, als er mit seinem voll beladenen Fahrrad beim Anfahren stürzt. Hierbei zieht er sich leichte Verletzungen zu und muss in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss steht, wird eine Blutprobe angeordnet. Den Bierkasten musste der Ladendieb selbstverständlich zurücklassen. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Ladendiebstahl.

