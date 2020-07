Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200730-3: Zeugensuche nach Autobränden - Frechen/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Autobränden in Frechen und Kerpen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben.

In Frechen brannte am Mittwoch (29. Juli) gegen 22:45 Uhr ein Auto auf der Antoniusstraße. Eine Zeugin hatte der Feuerwehr den Brand gemeldet, die das Feuer löschte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zu zwei weiteren Autobränden kam es in der Nacht (30. Juli) in der Breiten Straße in Kerpen. Ein Zeuge hatte gegen 01:15 Uhr einen Knall gehört und den Brand gesehen, woraufhin er die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise in beiden Fällen unter der Rufnummer 02233 52-0 ans Kriminalkommissariat 11. (nh)

